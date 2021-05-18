В Бишкеке состоится Общереспубликанское тестирование

ОРТ пройдет в два этапа

Согласно приказу Министерства образования и науки КР, в Бишкеке пройдет Общереспубликанское тестирование (ОРТ) выпускников столичных школ. Об этом сообщили в мэрии.

По ее данным, ОРТ пройдет в два этапа.

18-19 мая в Свердловском районе на базе школ № 4, 38, 45, 65, 66, 94. В Октябрьском районе — в школах № 17, 26, 37, 63, 64, 88.

21-22 мая в Ленинском районе на базе школ № 9, 13, 31, 68, 72, 84, 93, 96. В Первомайском районе — в школах № 6, 27, 28, 29, 24, 69.

Отмечается, что 22-23 июня пройдет ОРТ по дополнительному списку. Тестирование пройдет с соблюдением всех санитарных правил.

Источник: vesti.kg