Садыр Жапаров переговорил по телефону с Николом Пашиняном

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе армянской стороны

Сегодня, 17 мая, по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Садыра Жапарова с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

Стороны обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Арменией, а также актуальные региональные вопросы и повестку дня между двумя странами в рамках ОДКБ и ЕАЭС.

Жапаров и Пашинян подтвердили нацеленность на продолжение активного взаимодействия Кыргызстана и Армении во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Отдел информационной политики

аппарата президента