Садыр Жапаров переговорил по телефону с Николом Пашиняном

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе армянской стороны
Сегодня, 17 мая, по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Садыра Жапарова с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.
Стороны обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Арменией, а также актуальные региональные вопросы и повестку дня между двумя странами в рамках ОДКБ и ЕАЭС.
Жапаров и Пашинян подтвердили нацеленность на продолжение активного взаимодействия Кыргызстана и Армении во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
Отдел информационной политики
аппарата президента
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