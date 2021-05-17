В Погранслужбе ГКНБ КР рассказали подробности обмена задержанных граждан КР и РТ

В Пограничной службе Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР рассказали по задержанию и обмену граждан Кыргызстана и Таджикистана.

Как сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ ПС ГКНБ КР, 17 мая 2021 г. в селе Ак-Сай Баткенского района Баткенской области произошел инцидент.

Маршрутное такси, следовавшее из анклава Ворух (РТ) в направлении города Исфара (РТ), совершило остановку в селе Ак-Сай (КР).

Трое граждан Республики Таджикистан вышли из такси и были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Кыргызской Республики за нарушение правил проезда по транзитной дороге.

Следует отметить, что дорога, ведущая из анклава Ворух в направлении города Исфара (РТ) через село Ак-Сай (КР), является транзитной и здесь должны соблюдаться следующие правила проезда: проезжать безостановочно, запрещено осуществлять посадку/высадку лиц, выгрузку/погрузку грузов и иного имущества.

В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что среди задержанных граждан Таджикистана один является сотрудником ГКНБ Республики Таджикистан, второй - военнослужащий Пограничных войск ГКНБ РТ.

В это же время группа граждан Республики Таджикистан в количестве 30-40 человек самовольно задержали на дороге 3-х граждан Кыргызской Республики, которые следовали из н.п.Тамдык в село Ак-Сай через анклав Ворух (РТ).

Были проведены переговоры глав Баткенской и Согдийской областей республик, по итогам которых принято решение об обмене задержанными.

Однако в ходе следования к месту обмена через село Ак-Сай граждане Кыргызстана закидали камнями машину, в которой находились военнослужащие ПВ ГКНБ РТ.

Сегодня в 13:30 задержанные граждане двух республик были переданы Сторонам.

Стало известно, что трое граждан Кыргызской Республики, задержанные гражданами Республики Таджикистан, были избиты. Они были доставлены в больницу.

В настоящее время проводится встреча пограничных представителей, а также начальников УВД сторон.

Источник: Кабар