Болтурук призвал не бояться ухода инвесторов из-за арбитражей по Кумтору

Всегда в прессе и совете директоров Centerra грозят, что в случае начала арбитражных судов, из страны уйдут инвесторы.
Член совета директоров Centerra Gold Inc Тенгиз Болтурук, который сегодня объявил о своем уходе, назвал беспочвенными опасения об оттоке иностранных инвесторов из-за начала международных арбитражных разбирательств по проекту «Кумтор».
«Всегда в прессе и совете директоров Centerra грозят, что в случае начала арбитражных судов, из страны уйдут инвесторы. Я на это всегда прошу открыть интернет и посмотреть реальные случаи. В начале 2000-х покойный президент Узбекистана Каримов расторг соглашение с крупной американской компанией. Он забрал ее долю в совместном предприятии, обвинив в неуплате налоговых платежей на сумму $24 миллиона. Буквально через пять лет он забрал другое месторождение у британской компании. Разве из Узбекистана убежали инвесторы? Они сейчас №1 в регионе по числу инвесторов», — сказал Тенгиз Болтурук .
Он так же привел в пример Конго, Перу и Монголию, которые в прошлом разрывали соглашения с недобросовестными инвесторами, но иностранные компании продолжают вкладывать в их экономику.
«Кыргызстан не нарушает взятых на себя обязательств, мы соблюдаем все нормы соглашения», — заключил он.
Напомним, в Жогорку Кенеше рассматривают итоги работы госкомиссии, которая выявила многочисленные нарушения на Кумторе. Члены комиссии предлагают ввести на предприятии внешнее управление. Республика готовится к процессам в международном арбитраже, высоко оценивая свои шансы на победу.
Источник: reporter.kg
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