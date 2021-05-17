Болтурук призвал не бояться ухода инвесторов из-за арбитражей по Кумтору

Всегда в прессе и совете директоров Centerra грозят, что в случае начала арбитражных судов, из страны уйдут инвесторы.

Член совета директоров Centerra Gold Inc Тенгиз Болтурук, который сегодня объявил о своем уходе, назвал беспочвенными опасения об оттоке иностранных инвесторов из-за начала международных арбитражных разбирательств по проекту «Кумтор».

«Всегда в прессе и совете директоров Centerra грозят, что в случае начала арбитражных судов, из страны уйдут инвесторы. Я на это всегда прошу открыть интернет и посмотреть реальные случаи. В начале 2000-х покойный президент Узбекистана Каримов расторг соглашение с крупной американской компанией. Он забрал ее долю в совместном предприятии, обвинив в неуплате налоговых платежей на сумму $24 миллиона. Буквально через пять лет он забрал другое месторождение у британской компании. Разве из Узбекистана убежали инвесторы? Они сейчас №1 в регионе по числу инвесторов», — сказал Тенгиз Болтурук .

Он так же привел в пример Конго, Перу и Монголию, которые в прошлом разрывали соглашения с недобросовестными инвесторами, но иностранные компании продолжают вкладывать в их экономику.

«Кыргызстан не нарушает взятых на себя обязательств, мы соблюдаем все нормы соглашения», — заключил он.

Напомним, в Жогорку Кенеше рассматривают итоги работы госкомиссии, которая выявила многочисленные нарушения на Кумторе. Члены комиссии предлагают ввести на предприятии внешнее управление. Республика готовится к процессам в международном арбитраже, высоко оценивая свои шансы на победу.

Источник: reporter.kg