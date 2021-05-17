На кыргызско-таджикской границе обменялись пойманными гражданами – полпредство

Кыргызстанцы, которых захватили на кыргызско-таджикской границе, освобождены и госпитализированы.

Об этом агентству сообщили в полномочном представительстве правительства в Баткенской области.

По данным ведомства, местные жители поймали трех граждан Таджикистана в селе Ак-Сай. Они выдали их милиции, чтобы выяснить, почему они ходят на кыргызской стороне.

В это же время таджикистанцы поймали трех граждан Кыргызстана, которые шли через поле в селе Ворух.

По данному факту состоялся телефонный разговор между главами правоохранительных органов двух областей Баткенской (КР) и Согдийской (РТ) и дали поручения.

В результате два руководителя встретились с местными жителями и выдали всех граждан, которые были задержаны.

По предварительным данным, граждане Кыргызстана были избиты и отправлены на госпитализацию.

Источник: Кабар