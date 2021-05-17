«Кумтор Голд Компани» бесплатно использует 5 млрд литров чистой питьевой воды для технужд

«Кумтор Голд Компани» бесплатно использует 5 млрд литров чистой питьевой воды для технических нужд.

Об этом на заседании Жогорку Кенеша, где рассматривается отчет госкомиссии по руднику «Кумтор», сообщил член совета директоров Centerra Gold Inc Тенгиз Болтурук. К слову, сегодня он заявил о своем уходе с занимаемого поста.

По словам Болтурука, ежегодно компания использует 5 млн кубометров чистой питьевой воды из озера Петрова, что равно 5 млрд литров.

Также он сообщил, что с центрального карьера откачивается ежегодно 20 млн кубов с чем-то сточных грунтовых вод. При этом он отмечает, что Centerra Gold Inc всегда дает разные цифры по этим данным, таким образом вводя в заблуждение Фондовый рынок.

Источник: Кабар