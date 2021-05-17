Глава ГКНБ К.Ташиев рассказал о 4 уголовных делах по Кумтору, по которым проходят М.Абылгазиев, сотрудники компании, чиновники и депутаты

Здесь тоже имеется коррупционная составляющая для принятия данного распоряжения госадминистрацией, были замешаны должностные лица до руководства страны.

«До принятия постановления Жогорку Кенеша хочу дать информацию», - сказал сегодня, 17 мая, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на внеочередном заседании парламента.

По его словам, в настоящее время в ГСУ ГКНБ в производстве находятся 4 уголовных дела.

Первое уголовное дело — в отношении Мухаммедкалыя Абылгазиева по статье 319, часть 1 «Коррупция» УК КР, то есть по факту коррупции со стороны ответственных лиц правительства КР при принятии решения об использовании природных ресурсов и земельных участков, расположенных на территории Иссык-Кульской области в пользу ЗАО «Кумтор Голд Компани», бывший премьер -министр Абылгазиев.

«Дело расследуется и проходит. «Здесь проходит много наших должностных лиц — членов правительства, которые в это время работали и подписывались. Среди них есть еще наши уважаемые народные депутаты», - сказал К.Ташиев.

Второе уголовное дело — о предоставлении земли сельхозназначения, сказал он.

«В 2018 году Джети-Огузская районная госадминистрация распоряжением №184 в пользу ЗАО «КГК» предоставлен земельный участок общей площадью 24 тыс. 178,2 га земли (10 тыс. 70 га земли промышленности и 14 тыс. 108 га земли запаса).

20 февраля 2019 года Джети-Огузским районным филиалом ГУ «Кадастр» выдано удостоверение на право временного пользования земельным участком общей площадью 26 тыс. 400 га, из них 10 тыс. 70 га — земли промышленности, 14 тыс. 108 га — земли запаса», - рассказал он.

Предварительная сумма сельхозпотерь, упущенной выгоды, составила 390 млн 977 тыс. 566 сомов, сообщил К.Ташиев.

«Здесь тоже имеется коррупционная составляющая для принятия данного распоряжения госадминистрацией, были замешаны должностные лица до руководства страны.

Когда звонили, кому звонили, о чем говорили и как заставляли принимать такое распоряжение и кто заставлял, тоже имеется», - сказал К.Ташиев.

Третье уголовное дело — о начислении налоговых платежей и страховых взносов, зарегистрированных в ЕРПП 26 октября 2020 года по статье 319 УК КР, то есть по двум фактам коррупции со стороны должностных лиц ГНС и Софонда КР, действиями которых в бюджет государства недопоступили налоги в размере 9,9 млрд сомов и страховых взносов в размере 1,5 млрд сомов, рассказал он.

«Тоже имеется у руководителей ГНС, у руководителей Соцфонда, то есть точно здесь озвучили, председатель комиссии озвучил, какие должностные лица. Вот эти должностные лица, конкретные, которые принимали решения. Других тех должностных лиц, которые не принимали решение или не касались к этим моментам, мы их трогать не будем. Только тех, которые подписывали и принимали такие-то решения», - сказал глава ГКНБ.

«Четвертое уголовное дело — возбужденное по статье 266 часть 1, нарушение правила обращения экологически опасных веществ, отходов, статьи 271 часть 1 — загрязнение воды, статья 272 часть 2 — загрязнение атмосферы, статья 273 — порча земли, статья 274 — непринятие мер по ликвидации последствий экологических нарушений, статья 275 — нарушение правил охраны и использования недр УК КР.

Основанием возбуждения уголовного дела послужило заключение экологической экспертизы ГИЭТБ и других госорганов, которыми были выявлены нарушения природоохранного законодательства КР. Данные нарушения выразились в размещении отвалов пустой породы на ледниках и технологическое уничтожение ледников, систематическое долговременное загрязнение воды в бассейне реки Кумтор Нарын. По этому делу, в основном, будут привлечены те должностные лица «Кумтор голд компани», которые занимали в это время руководящие должности», - рассказал он.

Источник: www.tazabek.kg