В соглашении, подписанном Исаковым, указано, что правительство настоящим полностью и навсегда отказывается от требований к "Центерре".
10 лет, после 2010 года, для "Кумтора" были периодом благоденствия. За эти годы для обеспечения интересов Кыргызстана не было принято важных мер. Об этом на внеочередном заседании Жогорку Кенеша сказал председатель по "Кумтору" Акылбек Жапаров.
По его словам, правительство Сапара Исакова заключило с "Кумтор Голд Компани" Стратегическое соглашение, и Кыргызстан отозвал иски в судах на 22,5 млрд сомов.
"В соглашении, подписанном Исаковым, указано, что правительство настоящим полностью и навсегда отказывается от требований к "Центерре". И это не все. Правительство взяло на себя обязательства защищать права "Центерры" и "Кумтор Голд Компани", в случае если кто-либо захочет подать иски против интересов этих компаний. Государственная комиссии пришла к выводу, что отказываясь от полного возмещения экологического ущерба, правительство взяло на себя функции суда и превысило свои полномочия", - заявил Жапаров.
Депутат уверен, что ранее правительству и руководителям государства мешала решать вопросы с "Кумтором" в интересах государства именно политическая и государственная коррупция.
Источник: vb.kg
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