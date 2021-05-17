Госкомиссия предлагает ввести временное внешнее управление на Кумторе

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня на внеочередном заседании рассматривают вопрос по Кумтору.

В ходе заседания глава госкомиссии по Кумтору Акылбек Жапаров предложил кабмину ввести в «Кумтор Голд компани» временное внешнее управление.

Кроме того, он заявил, что правоохранительные органы и Генпрокуратура должны дать оценку отдельным чиновникам, которые поддерживали интересы иностранной компании. А именно, президентам и премьер-министрам, которые подписывали соглашения по Кумтору, главам Госэкотехинспекции, налоговой, членам совета директоров «Центерры Голд Инк.» от Кыргызстана, председателям совета директоров и правления ОАО «Кыргызалтын».

По его словам, в действиях этих должностных лиц просматривается признак измены государственным интересам в угоду коммерческой организации.

Напомним, постановлением Жогорку Кенеша от 17 февраля 2021 года была создана временная депутатская комиссия по изучению деятельности золотодобывающей компании «Кумтор». Позже ее статус был изменен на государственную.

Ранее президент Садыр Жапаров подписал закон, позволяющий вводить временное внешнее управление на Кумторе.

Источник: Элгезит