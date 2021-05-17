Акылбек Жапаров: На Кумторе отключена система слежения за состоянием ледников

Председатель госкомиссии отметил, что это опасно для жизни работников золотодобывающего предприятия
Сегодня, 17 мая, в ЖК проходит внеочередное заседание. В нем примет участие глава кабинета министров Улукбек Марипов, первый зампредседателя кабмина Артем Новиков и генеральный прокурор Курманкул Зулушев.
В повестке дня вопросы о месторождении Кумтор.
Отмечается, что госкомиссия по проверке работы Кумтора даст отчет о проделанной работе.
Председатель госкомиссии по Кумтору, депутат Акылбек Жапаров сообщил, что в пятницу произошло отключение системы слежения и контроля за безопасностью ледников.
— В пятницу произошло отключения системы слежения и контроля за безопасностью состояния ледников, что ставит под угрозу жизнь работающих там людей, — отметил он. — Уже как два месяца отсутствует управление на Кумторе. В данное время это несанкционированное отключение рассматривается нашими правоохранительными органами.
Источник: vesti.kg
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