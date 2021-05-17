Вопросы Кумтора и границы рассмотрят депутаты на внеочередном заседании Жогорку Кенеша

Спикер парламента Талант Мамытов заявил, что оба вопроса требуют оперативных мер.

На повестке внеочередного заседания Жогорку Кенеша сегодня, 17 мая, депутаты рассмотрят два вопроса - Кумтор и границы.

Спикер парламента Талант Мамытов заявил, что оба вопроса требуют оперативных мер.

На заседании присутствуют 91 депутат и члены кабинета министров.