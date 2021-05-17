В Бишкеке сегодня начнут отключать горячую воду

В Бишкеке сегодня начнут отключать горячую воду.

Ранее сообщалось, что с 17 мая по 17 июня будет отключена горячая вода по всему городу.

Горячую воду в столице ежегодно отключают на месяц в рамках профилактических мероприятий и ремонта теплосетей, а также подготовки к отопительному сезону.