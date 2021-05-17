Результаты Международного Иссык-Кульского марафона ШОС

В турнире приняли участие 3 000 спортсменов из 35 стран

В субботу в Чолпон-Ате прошел IX Международный Иссык-Кульский марафон ШОС Run the Silk road — Shanghai Cooperation Organization памяти бронзового призера XXII Олимпийских игр в марафонском беге Сатымкула Джуманазарова. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

По ее данным, всего в спортивном мероприятии приняли участие 3 000 спортсменов и любителей спорта из 35 стран мира. Общий призовой фонд марафона и полумарафона в абсолютной категории среди мужчин и женщин составил 1 млн 44 тыс. сомов.

Список победителей и призеров IX Международного Иссык-Кульского марафона ШОС:

Бег на дистанцию 42 км 195 м в абсолютной категории среди женщин:

1-е место – Мария Коробицкая, Кыргызстан, результат – 2:39.40, приз – 140 тысяч сомов;

2-е место – Дарья Маслова, Кыргызстан, результат – 2:44.52, приз – 100 тысяч сомов;

3-е место – Гульшанай Сатарова, Кыргызстан, результат – 2:46.00, приз – 70 тысяч сомов;

4-е место – Алена Пучкина, Россия, результат – 3:41.39, приз – 50 тысяч сомов;

5-е место – Айдай Алмаз кызы, Кыргызстан, результат – 3:52.33, приз – 30 тысяч сомов;

6-е место – Юлия Ли, Кыргызстан, результат – 3:56.38, приз – 10 тысяч сомов.

Бег на дистанцию 42 км 195 м в абсолютной категории среди мужчин:

1-е место – Илья Тяпкин, Кыргызстан, результат – 2:27.44, приз – 140 тысяч сомов;

2-е место – Жоодарбек Кочконбаев, Кыргызстан, результат – 2:29.50, приз – 100 тысяч сомов;

3-е место – Шокиржон Мамейкулов, Таджикистан, результат – 2:36.58, приз – 70 тысяч сомов;

4-е место – Бахтиер Уткиров, Таджикистан, результат – 2:36.59, приз – 50 тысяч сомов;

5-е место – Аман Момуналиев, Кыргызстан, результат – 2:41.11, приз – 30 тысяч сомов;

6-е место – Суйунбек Кубанов, Кыргызстан, результат – 2:48.09, приз – 10 тысяч сомов.

Бег на дистанцию 21 км 97 м в абсолютной категории среди женщин:

1-е место – Евгения Прокофьева, Украина, результат – 1:14.51, приз – 50 тысяч сомов;

2-е место – Сабина Талачева, Узбекистан, результат – 1:27.58, приз – 30 тысяч сомов;

3-е место – Юлия Фернас, Кыргызстан, результат – 1:36.36, приз – 20 тысяч сомов;

4-е место – Элиза Абдиева, Кыргызстан, результат – 1:38.24, приз – 10 тысяч сомов;

5-е место – Айпери Разакова, Кыргызстан, результат – 1:43.34, приз – 7 тысяч сомов;

6-е место – Виктория Шубина, Россия, результат – 1:44.40, приз – 5 тысяч сомов.

Бег на дистанцию 21 км 97 м в абсолютной категории среди мужчин:

1-е место – Нурсултан Кенешбеков, Кыргызстан, результат – 1:06.31, приз – 50 тысяч сомов;

2-е место – Бердигул Айтбай уулу, Кыргызстан, результат – 1:11.09, приз – 30 тысяч сомов;

3-е место – Хасанджан Акбаралиев, Таджикистан, результат – 1:12.48, приз – 20 тысяч сомов;

4-е место – Мехробджан Удинаев, Таджикистан, результат – 1:14.27, приз – 10 тысяч сомов;

5-е место – Гайрат Олимов, Таджикистан, результат – 1:14.40, приз – 7 тысяч сомов;

6-е место – Исламбек Махмедов, Кыргызстан, результат – 1:15.03, приз – 5 тысяч сомов.

Кроме этого, в рамках марафона определены победители на дистанциях 42 км 195 м, 21 км 97 м среди женщин и мужчин и среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также на 10 км в абсолютной категории среди женщин и мужчин и ЛОВЗ. Они награждены ценными призами.

Отмечается, что мероприятие проведено Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики совместно с дирекцией международного марафона.

Источник: vesti.kg