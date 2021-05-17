Сын депутата Жогорку Кенеша на Porsche сбил велосипедистку

Сын депутата Жогорку Кенеша на Porsche сбил велосипедистку

Сын депутата Жогорку Кенеша Исы Омуркулова, 39-летний гражданин О.А. сбил велосипедистку.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУОБДД, происшествие произошло 15 мая примерно в 22:30 на пересечении улиц Масалиева (Южная магистраль) – Токтоналиева, где гражданин, управляя автомашиной Porsche, сбил девушку 1992 года рождения, которая ехала на велосипеде.

Отмечается, что все собранные материалы были переданы в следственную службу ГУВД Бишкека.

Источник: Кабар