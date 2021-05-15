(Фото) На Иссык-Куле стартовал международный марафон ШОС

В забеги принимают участия представители из 30 стран мира. Всего было зарегистрировано порядка 2,5 тыс. участников.

Сегодня, 15 мая в 08:00 утра на ипподроме в городе Чолпон-Ата стартанул 9-й Международной Иссык-Кульский марафон ШОС «Run the Silk Road-Shanghai Cooperation Organization», памяти бронзового призера 80-Олимпийских игр в марафонском беге Сатымкула Джуманазарова.

Старт марафону дал президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

По данным Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта, целью мероприятия является:

- Пропаганда здорового образа жизни , приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- Укрепления сотрудничества стран-участниц ШОС посредствам спортивно-массовых мероприятий;

- Развитие международных дружеских спортивных связей и туризма, выявления сильнейших марафонцев региона.

В забеги принимают участия представители из 30 стран мира. Всего было зарегистрировано порядка 2,5 тыс. участников.

Как известно, общая дистанция марафона 42 км 195 метров, полумарафон - 21 км 97 метров, скандинавская ходьба - 10 тыс. и 3 тыс. метров.

Призовой фонд марафона и полумарафона составляет 1 млн 44 тыс. сомов. Кроме того, на проведения марафона с республиканского бюджета было выделено 12 млн сомов.

Отмечается, что спортсмены выполнившие нормативы марафона получат лицензии на Чемпионат мира,Олимпийские и Азиатские игры.

Источник: Кабар