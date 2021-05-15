Садыр Жапаров дал старт 9-му Международному марафону ШОС «Run the Silk road»

Неслучайно говорят, что спорт — это здоровье, здоровье — достояние народа, а здоровая нация — это развитая страна.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 15 мая, на ипподроме в селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области дал старт 9-му Международному марафону «Run the Silk road — Shanghai Cooperation Organization».

Глава государства поздравил участников мероприятия, посвященного памяти бронзового призера марафона XXII Олимпийских игр Сатымкула Джуманазарова, пожелав им крепкого здоровья и спортивных достижений.

«Целью марафона является пропаганда здорового образа жизни, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Кроме того, спортивные мероприятия укрепляют сотрудничество между странами-членами ШОС, что способствует развитию туризма и международных дружеских спортивных связей, а также выявляют сильнейших марафонцев в регионе. 1 декабря 2019 года в городе Куньмин был подписан меморандум о взаимопонимании между Куньминским марафоном ШОС и Иссык-Кульским марафоном ШОС», — отметил Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, в конце 2020 года Иссык-Кульский марафон ШОС был признан «лицензионным», а атлеты, выполнившие соответствующие нормы марафона, получат лицензии на Чемпионат мира, Азиатские и Олимпийские игры.

Глава государства отметил, что в 2021 году Иссык-Кульский марафон Шанхайской организации сотрудничества был включен в календарь гонок «Label Road Races», публикуемый «World Athletics», который включает 191 марафон в 49 странах на 6 континентах мира. Календарь начинается с женского марафона в Осаке и заканчивается через 11 месяцев в Мадриде, Больцано и Сан-Паулу.

«Неслучайно говорят, что спорт — это здоровье, здоровье — достояние народа, а здоровая нация — это развитая страна. Спорт укрепляет человека физически. Таким образом, обеспечивая интерес большинства населения к спорту, мы защитим здоровье нашего народа, а наша молодежь и подрастающее поколение будут здоровыми и духовно развитыми. Поэтому развитие спорта — это не только средство достижения спортивных результатов, но и здоровье людей. Государство продолжит работу по созданию условий для занятий физической культурой и спортом. Комплексное развитие физической культуры и спорта — один из приоритетов государственной социальной политики», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Глава государства пожелал всем спортсменам и любителям легкой атлетики, принимающим участие в сегодняшнем мероприятии, — семейного счастья, успехов, спортивных достижений и пожелал им быть активными членами общества.

«Пусть в этом марафоне победит сильнейший! Самая большая победа — это ваше участие. Желаю вам всем удачи!» — заключил Садыр Жапаров.