Суд удовлетворил иск налоговой о взыскании с Кумтора более 2,1 млрд сомов

Стороны вправе обжаловать данное решение в суд апелляционной инстанции в течение 30 дней.
Решением Октябрьского районного суда города Бишкек от 14 мая 2021 года, исковые требования Управления государственной налоговой службы по контролю за крупными налогоплательщиками по городу Бишкек и Чуйской области к ЗАО «Кумтор Голд Компани» о взыскании задолженности по страховым взносам удовлетворены, сообщает пресс-служба Верховного суда.
По ее данным, взыскана с ЗАО «Кумтор Голд Компани» сумма задолженности по страховым взносам в размере 2 млрд 105 млн 631 тыс. 566,26 сомов и государственная пошлина в размере 10 млн 583 тыс. 157,83 сомов в пользу государства.
Стороны вправе обжаловать данное решение в суд апелляционной инстанции в течение 30 дней.
Источник: Кабар
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