(Видео) Жители Каракола просят вернуть балбал, найденный в ущелье

Жители Каракола Иссык-Кульской области просят вернуть балбал, найденный в ущелье.
Об этом 24.kg сообщил Русланбек Абдраимов.
По его словам, 9 мая в Каракольском ущелье во время отдыха подростки нашли каменную скульптуру.
«Простым людям нельзя было ее трогать и тем более куда-либо забирать. После нахождения мы сообщили об этом археологам, они сказали, что прибудут на место 14 мая. Но спустя несколько дней мы обнаружили, что найденный балбал кто-то забрал. Поэтому мы просим его вернуть и передать ученым для исследования. Это ведь историческое достояние», — говорит Русланбек Абдраимов.
Балбал (от тюрк. баба — отец, предок) — небольшое каменное изваяние, которое представляет портретное изображение умершего предка.
Источник: 24.kg
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