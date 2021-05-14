Президент Садыр Жапаров с рабочей поездкой посетит Иссык-Кульскую область

Президент Садыр Жапаров с рабочей поездкой посетит Иссык-Кульскую область

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 14-15 мая с рабочей поездкой посетит Иссык-Кульскую область.

Как сообщает пресс-служба президента, глава государства ознакомится с деятельностью и примет участие в открытии ряда сельскохозяйственных предприятий.