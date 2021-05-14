За ложь и клевету он должен отвечать перед законом, — Галина Байтерек о заявлении Мелиса Аспекова

Байтерек отмечает, что за ложь и клевету Аспеков должен отвечать перед законом.
Высказывания гражданского активиста Мелиса Аспекова о том, что президент Садыр Жапаров, будучи кандидатом в президенты, перед внеочередными президентскими выборами, состоявшимися 10 января, получил $10 млн от бывшего главы государства Сооронбая Жээнбекова и его брата Асылбека Жээнбекова – наглая ложь и клевета. Об этом Reporter.kg сообщила пресс-секретарь президента Галина Байтерек.
«Обратите внимание, что сам Мелис Аспеков в настоящее время находится в СИЗО ГКНБ, ему предъявлено обвинение в вымогательстве взятки у представителей администрации ГП «НК «Кыргыз темир жолу». Экс-президент Сооронбай Жээнбеков не финансировал предвыборную кампанию Садыра Жапарова. Об этом даже не могло быть и речи. Мелис Аспеков, которого подозревают в вымогательстве взятки, пытается очернить главу государства, нанести урон его репутации. Аспеков привык делать скандальные и ложные заявления, но всему должен быть предел» , — сообщила она.
Байтерек отмечает, что за ложь и клевету Аспеков должен отвечать перед законом. «Огорчает то, что некоторые деятели, называющие себя серьезными политиками, подхватили эту историю и рассуждают на эту тему, что дискредитирует как президента Садыра Жапарова, так и проводимые им реформы«.
Источник: reporter.kg
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