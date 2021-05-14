(Видео/фото) «Спасибо Ташиеву, что воспитал патриотов». Сыновья главы ГКНБ подарили тройняшкам дом

Сообщается, что жилье детям подарили Эмирхан, Тай-Мурас и Тимурлан
Сыновья председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева — Тай-Мурас, Тимурлан и Эмирхан — подарили дом тройняшкам. Об этом в соцсети сообщила пользовательница Сети Чолпонай Бусурманкулова.
— Сыновья Камчыбека Ташиева подарили дом тройняшкам, — пишет она. — Пусть будет доволен Аллах Таймурасом, Тимурланом и Эмирханом. Они выросли настоящими сыновьями своего народа. Горжусь! Таймурас, ты стал сыном народа, который решает проблемы народа! Молодец! Хочу, чтобы вы, как ваш отец Ташиев, служили во благо народа. Спасибо сыновьям-патриотам Камчыбека Ташиева.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!