(Видео/фото) «Спасибо Ташиеву, что воспитал патриотов». Сыновья главы ГКНБ подарили тройняшкам дом

Сообщается, что жилье детям подарили Эмирхан, Тай-Мурас и Тимурлан

Сыновья председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева — Тай-Мурас, Тимурлан и Эмирхан — подарили дом тройняшкам. Об этом в соцсети сообщила пользовательница Сети Чолпонай Бусурманкулова.

— Сыновья Камчыбека Ташиева подарили дом тройняшкам, — пишет она. — Пусть будет доволен Аллах Таймурасом, Тимурланом и Эмирханом. Они выросли настоящими сыновьями своего народа. Горжусь! Таймурас, ты стал сыном народа, который решает проблемы народа! Молодец! Хочу, чтобы вы, как ваш отец Ташиев, служили во благо народа. Спасибо сыновьям-патриотам Камчыбека Ташиева.



Источник: vesti.kg