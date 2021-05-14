Путин призвал к поддержке изучения русского языка в странах СНГ

Эту тему, в числе других, продолжил Владимир Путин.

Необходимо уделить должное внимание развитию русского языка в странах Содружества Независимых Государств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства страны, которое он провел 13 мая в режиме видеоконференции.

Участвуя в совещании, министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил главе государства о растущей популярности российских вузов среди зарубежных граждан.

"Несмотря на пандемию и другие негативные факторы, мы фиксируем, что сохраняется высокий интерес к российскому высшему образованию со стороны иностранных абитуриентов. Конечно, мы заинтересованы в притоке в страну сильных талантливых кадров, поэтому с учётом растущей привлекательности было принято решение об увеличении количества квот для обучения иностранных граждан. Здесь лидерами являются наши ближайшие соседи – это и Таджикистан, и Узбекистан, и Казахстан, и Киргизия. Там традиционно очень большой спрос на российское образование", - отметил Фальков.

Эту тему, в числе других, продолжил Владимир Путин.

"По поводу возможности учиться в наших вузах молодым людям, талантливым молодым людям из ближнего зарубежья – очень важная составляющая нашей совместной работы с партнёрами по СНГ. Но в этой связи, конечно, нам нужно уделять должное внимание развитию русского языка в этих странах, в поддержке изучения русского языка".

"Я попросил бы Сергея Сергеевича Кравцова (министр просвещения РФ – VB.KG) представить дополнительные предложения, потому что то, что делается сегодня, явно недостаточно. Да, мы работаем по этому направлению, но, повторяю, можно сделать и нужно сделать гораздо больше, чем мы делаем это сегодня. Мы обсуждали это направление совместной работы со многими коллегами, в последний раз с Президентом Таджикистана, который приезжал к нам недавно с рабочим визитом", - сказал президент России.

Он также поручил главе Минпроса представить дополнительные предложения в данной сфере.

" Местные власти, республиканские власти делают для этого то, что могут делать, но без нашей поддержки эффективно решать стоящие в этом направлении задачи им не представляется возможным. Мы, безусловно, в этом заинтересованы. Наши интересы совершенно точно совпадают, поэтому нужно поработать здесь поактивнее", - призвал глава государства.

Общаясь не так давно с лауреатами конкурса "Учитель года России – 2020", Владимир Путин также отмечал, что русский язык - не просто государственный язык, а язык межнационального общения, который, подобно инфраструктуре в экономике, объединяет все государства независимо от этнической принадлежности каждого из граждан.



Источник: vb.kg