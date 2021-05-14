Последний звонок в школах Кыргызстана пройдет 25 мая в онлайн-режиме

Последний звонок в школах Кыргызстана пройдет онлайн 25 мая.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.
Отмечается, что такое решение принято из-за напряженной эпидемиологической ситуации.
Городские и районные управления (отделы) образования должны организовать поздравительное онлайн-соединение для выпускников, учителей и администраций школ.
Кроме того, с 10:00 до 12:30 телеканал ЭлТР покажет поздравительную программу. Запись будет опубликована в аккаунтах телеканала и министерства в соцсетях.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!