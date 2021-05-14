Последний звонок в школах Кыргызстана пройдет 25 мая в онлайн-режиме

Последний звонок в школах Кыргызстана пройдет онлайн 25 мая.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Отмечается, что такое решение принято из-за напряженной эпидемиологической ситуации.

Городские и районные управления (отделы) образования должны организовать поздравительное онлайн-соединение для выпускников, учителей и администраций школ.

Кроме того, с 10:00 до 12:30 телеканал ЭлТР покажет поздравительную программу. Запись будет опубликована в аккаунтах телеканала и министерства в соцсетях.

Источник: Элгезит