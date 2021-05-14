В помощь Баткену уже собрано почти 85 млн сомов

В помощь Баткену уже собрано почти 85 млн сомов

На специальные счет в помощь пострадавшему в Баткене от вооруженной агрессии Таджикистана собрано почти 85 млн сомов.

Согласно данным на сайте, на следующие специальные счета собрано:

- Аппарата полномочного представителя ПКР в Баткенской области - 77 089 860,81 сомов,

- Министерство чрезвычайных ситуаций КР - 2 034 340 сомов,

- Мэрия г. Бишкек - 5 366 430,25 сомов.