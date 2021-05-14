В Кыргызстане темпы проведения весенне-полевых работ отстают от прошлогодних

Кроме того, в апреле т.г. сельскохозяйственными производителями проведены работы по подкормке озимых культур на площади 70,5 тыс. гектаров и весенней вспашке – на площади 356,1 тыс. гектаров.

Нестабильные погодные условия (частые дожди с понижением температуры), отмечавшиеся в апреле, обусловили снижение темпов проведения весенне-полевых работ, сообщает Нацстатком.

Так, по состоянию на 23 апреля т. г. в целом по республике яровыми культурами засеяно 375,0 тыс. гектаров, что по сравнению с соответствующей датой прошлого года на 43,4 тыс. гектаров, или на 10,4 процента меньше.

Наибольшие площади яровых культур засеяны в хозяйствах Чуйской области – 42,3 процента к итогу площади ярового сева текущего года, Ошской области – 20,3 процента, Иссык-Кульской области – 14,2 процента и Джалал-Абадской области – 13,8 процента.

Площадь посевов яровой пшеницы на 23 апреля текущего года, по отношению к площади, засеянной яровыми культурами на аналогичную дату 2020 года составила 76,5 процента, ярового ячменя – 76,2 процента, сахарной свеклы – 93,7 процента, хлопчатника – 64,9 процента, масличных культур – 51,6 процента, кукурузы на зерно – 47,9 процента, овощей – 45,6 процента, многолетних беспокровных трав – 44,9 процента и картофеля – 28,0 процента.

Кроме того, в апреле т.г. сельскохозяйственными производителями проведены работы по подкормке озимых культур на площади 70,5 тыс. гектаров и весенней вспашке – на площади 356,1 тыс. гектаров.