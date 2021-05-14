Садыр Жапаров подписал изменения в закон «Об акционерных обществах»

Закон принят Жогорку Кенешем 6 мая 2021 года.
Установлены нормы, регулирующие основания и порядок введения внешнего управления в обществах, нарушивших требования охраны недр и экологической безопасности
Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в закон КР «Об акционерных обществах», Уголовный кодекс КР).
Закон принят Жогорку Кенешем 6 мая 2021 года.
Основной целью данного закона является введение норм, регулирующих основания и порядок введения внешнего управления в обществах, допустивших нарушения требований охраны недр, экологической и промышленной безопасности, создающих непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, работающих или проживающих в зоне влияния работ.
Кроме того, Уголовный кодекс КР дополнен статьей, предусматривающей ответственность за нарушение ограничений для органов управления акционерным обществом в случае введения временного внешнего управления.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Отдел информационной политики
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