Садыр Жапаров подписал изменения в закон «Об акционерных обществах»

Закон принят Жогорку Кенешем 6 мая 2021 года.

Установлены нормы, регулирующие основания и порядок введения внешнего управления в обществах, нарушивших требования охраны недр и экологической безопасности

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в закон КР «Об акционерных обществах», Уголовный кодекс КР).

Закон принят Жогорку Кенешем 6 мая 2021 года.

Основной целью данного закона является введение норм, регулирующих основания и порядок введения внешнего управления в обществах, допустивших нарушения требований охраны недр, экологической и промышленной безопасности, создающих непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, работающих или проживающих в зоне влияния работ.

Кроме того, Уголовный кодекс КР дополнен статьей, предусматривающей ответственность за нарушение ограничений для органов управления акционерным обществом в случае введения временного внешнего управления.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Отдел информационной политики

