Приход Марата Иманкулова – самый правильный выбор?

В данное время многие недовольны кадровой политикой власти, среди общественности возникает неоднозначная реакция.

Но справедливости ради нужно отметить, что было принято правильное решение с назначением на пост секретаря Совета безопасности генерал-майора Марата Иманкулова. Это опытный чекист, который трудился в сфере обеспечения внутренней и внешней безопасности страны, хорошо разбирается в таких вопросах, понимает. Это не может не радовать.

Мы верим в то, что господин Марат извлечет урок из последних событий, продуктивно потрудится над обеспечением безопасности страны и мирной жизни народа.

Источник: газета «Майдан.kg» №17 от 12.05.2021 / стр. 7