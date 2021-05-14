Приход Марата Иманкулова – самый правильный выбор?

В данное время многие недовольны кадровой политикой власти, среди общественности возникает неоднозначная реакция.
Но справедливости ради нужно отметить, что было принято правильное решение с назначением на пост секретаря Совета безопасности генерал-майора Марата Иманкулова. Это опытный чекист, который трудился в сфере обеспечения внутренней и внешней безопасности страны, хорошо разбирается в таких вопросах, понимает. Это не может не радовать.
Мы верим в то, что господин Марат извлечет урок из последних событий, продуктивно потрудится над обеспечением безопасности страны и мирной жизни народа.
Источник: газета «Майдан.kg» №17 от 12.05.2021 / стр. 7
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