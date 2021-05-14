Почему не осуществляется экстрадиция Сапара Исакова?

Уже ни для кого не секрет, где он находится, скрывается.
Как это понимать? Двойные стандарты? Он был осужден и заключен под стражу за нанесение стране ущерба в десятки миллионов долларов под предлогом модернизации Бишкекской ТЭЦ, но 6 октября прошлого года он воспользовался беспорядками, сбежал из страны. Почему Сапара Исакова до сих пор не вернули из России?
Уже ни для кого не секрет, где он находится, скрывается. В социальных сетях он заявляет о себе, умничает, поздравляет с праздниками, публикует снимки, разгуливает на свободе. Велел местным троллям расхваливать его, намекая, что он пользуется поддержкой влиятельных людей в Кремле, пытаясь создать положительный образ в обществе.
Почему силовые структуры, которые не могут забыть находящегося в США Аскарбека Шадиева, не вспоминают о Сапаре Исакове, находящемся в России? Или здесь есть вещи, о которых мы не знаем? Говорят, сбежавший следом за Сапаром Исаковым экс-мэр Албек Ибраимов находится в Казахстане. О нем вовсе забыли, не вспоминают. Что по этому поводу скажут находящиеся на верхушке власти люди?
Источник: газета «Майдан.kg» №17 от 12.05.2021 / стр. 7
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