Конфликт на кыргызско-узбекской границе. Пострадали 5 человек

На место прибыли представители правоохранительных органов и местной власти двух стран.
В Баткенской области накануне, 13 мая на кыргызско-узбекской границе произошел конфликт. В ходе которого были избиты 5 кыргызстанцев.
По данным областной милиции, 13 мая примерно в 11:20 скот, принадлежащий жителям анклава Сох Ферганской области Узбекистана, перешел участок государственной границы в районе села Сай Баткенского района Кыргызстана.
Когда 50-летний житель села Сай попросил хозяев скота перегнать животных на свою территорию, пришли 5-6 жителей анклава Сох и избили 5 кыргызстанцев. Вскоре в приграничной зоне собрались жители двух населенных пунктов.
«На место прибыли представители правоохранительных органов и местной власти двух стран. С населением была проведена разъяснительная работа. Конфликт удалось уладить мирно, жители разошлись», — говорится в сообщении.
По факту произошедшего материалы зарегистрированы в ОВД и начато досудебное производство по ст. 66 («Причинение легкого вреда здоровью») Кодекса о проступках КР. Гражданам, которые были избиты, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Источник: Элгезит
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