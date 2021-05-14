В Баткене на кыргызско-узбекской границе произошла драка

Правоохранительные органы Сохского и Баткенского районов проводят проверку по факту инцидента.

Между двумя жителями приграничных сел Кыргызстана и Узбекистана произошла драка, но конфликт удалось уладить. Об этом сообщает Sputnik.kg.

Согласно информации, разногласия на бытовой почве возникли между жителем села Сай Кыштутского сельского округа Баткенского района и села Чашма Сохского района РУз. Вскоре в приграничной зоне собрались жители двух населенных пунктов.

«На место прибыли представители правоохранительных органов и местной власти двух стран. С населением проводится разъяснительная работа. Конфликт удалось уладить мирно, подравшиеся помирились», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы Сохского и Баткенского районов проводят проверку по факту инцидента. Отмечается, сейчас ситуация на кыргызско-узбекской границе стабильная.

Источник: Элгезит