(Фото) 138 детей из Баткенской области отправятся на отдых в Иссык-Куль

Во время встречи А.Молдокматова побеседовала с детьми и пожелала каждому из них здоровья и светлого будущего.

Общественный деятель Ассоль Молдокматова прибыла в Баткенскую область для встречи с детьми из семей, пострадавших в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщили в обладминистрации Баткенской области.

Во время встречи А.Молдокматова побеседовала с детьми и пожелала каждому из них здоровья и светлого будущего. В ходе встречи каждой семье была оказана материальная помощь в размере 3000 сомов. Помимо этого, Ассоль Молдокматова договорилась с их родителями о том, что она отвезёт детей на 10-дневный отдых в Иссык-Куль.

Источник: Кабар