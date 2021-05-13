Садыр Жапаров провел телефонный разговор с Касым-Жомартом Токаевым

Главы государств тепло поздравили друг друга с праздником Орозо-айт, пожелав народам двух стран мира, процветания и благополучия.

Глава Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 13 мая, провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба президента КР.

Главы государств тепло поздравили друг друга с праздником Орозо-айт, пожелав народам двух стран мира, процветания и благополучия.

Вместе с этим обсужден ряд актуальных направлений кыргызско-казахстанского двустороннего и регионального сотрудничества, в том числе последние события, произошедшие на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области.

Садыр Жапаров выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за оказанное внимание к ситуации, слова соболезнования и поддержки, а также гуманитарную помощь для жителей приграничных сел Баткенской области.

Стороны подтвердили обоюдную готовность к наращиванию совместного взаимодействия по всему спектру совместной повестки, представляющей взаимный интерес.