Садыр Жапаров провел телефонный разговор с Касым-Жомартом Токаевым

Главы государств тепло поздравили друг друга с праздником Орозо-айт, пожелав народам двух стран мира, процветания и благополучия.
Глава Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 13 мая, провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба президента КР.
Главы государств тепло поздравили друг друга с праздником Орозо-айт, пожелав народам двух стран мира, процветания и благополучия.
Вместе с этим обсужден ряд актуальных направлений кыргызско-казахстанского двустороннего и регионального сотрудничества, в том числе последние события, произошедшие на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области.
Садыр Жапаров выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за оказанное внимание к ситуации, слова соболезнования и поддержки, а также гуманитарную помощь для жителей приграничных сел Баткенской области.
Стороны подтвердили обоюдную готовность к наращиванию совместного взаимодействия по всему спектру совместной повестки, представляющей взаимный интерес.
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