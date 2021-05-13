Садыр Жапаров переговорил по телефону с Шавкатом Мирзиёевым

Садыр Жапаров выразил благодарность Шавкату Мирзиёеву за личное внимание к данной ситуации и поддержку, оказанную народу Кыргызстана в это время.
Глава Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 13 мая, провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба президента КР.
Лидеры двух стран обменялись теплыми поздравлениями по случаю праздника Орозо-айт, пожелав друг другу крепкого здоровья, успехов в государственной деятельности, а народам двух стран — благополучия и развития.
В числе прочих вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, обсуждены последние события на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области.
Садыр Жапаров выразил благодарность Шавкату Мирзиёеву за личное внимание к данной ситуации и поддержку, оказанную народу Кыргызстана в это время.
В ходе беседы главы государств также обсудили вопросы юридического оформления оставшихся участков на кыргызско-узбекской государственной границе, перспективы сотрудничества в водно-энергетической и инвестиционной сферах.
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