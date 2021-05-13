Снизятся ли цены на ГСМ?

Российское правительство сообщает, что на три месяца введет ограничение на экспорт ГСМ.

Конечно, такая информация напугала кыргызстанцев. Возможный дефицит горючего мог привести к дальнейшему росту цен.

Но директор Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Канат Эшатов отметил, что ограничение экспорта касается стран Прибалтики и Европы, не будет ограничения по отношению к нам. По его словам, запасов горючего у нас хватает. В данное время в России завершаются весенние полевые работы, цены на ГСМ стабилизировались. Если после майских праздников Россия не повысит цены на ГСМ, то в Кыргызстане стабилизируются цены на бензин и дизель, ожидается даже снижение цен.

Источник: газета «Майдан.kg» №17 от 12.05.2021 / стр. 6