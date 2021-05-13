Главы международных организаций поздравили Садыра Жапарова и народ КР с праздником Орозо айт

Руководители международных организаций поздравляют президента Кыргызстана Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Орозо айт, сообщает пресс-служба главы КР.
«Священный праздник Орозо айт, как символ мира и согласия, пусть и далее укрепляет братские отношения в Тюрском мире. Уверен, что взаимодействие и сотрудничество между членами Тюрского союза будут только крепнуть и расширяться», — отметил в своём послании генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) Багдад Амреев.
«От чистого сердца поздравляю Вас, Садыр Нургожоевич, с великим праздником Орозо айт, желаю кыргызскому народу мира, счастья и благосостояния», — говорится в послании президента Международной тюркской академии Дархана Кыдырали.
«Мы неустанно в молитвах просим Аллаха дать Кыргызстану процветание и развитие, а также желаем мира и благоденствия всей исламской умме», — подчеркнул в поздравительном послании генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсеф Бен Ахмед Аль-Усеймин.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!