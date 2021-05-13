Главы международных организаций поздравили Садыра Жапарова и народ КР с праздником Орозо айт

Руководители международных организаций поздравляют президента Кыргызстана Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Орозо айт, сообщает пресс-служба главы КР.

«Священный праздник Орозо айт, как символ мира и согласия, пусть и далее укрепляет братские отношения в Тюрском мире. Уверен, что взаимодействие и сотрудничество между членами Тюрского союза будут только крепнуть и расширяться», — отметил в своём послании генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) Багдад Амреев.

«От чистого сердца поздравляю Вас, Садыр Нургожоевич, с великим праздником Орозо айт, желаю кыргызскому народу мира, счастья и благосостояния», — говорится в послании президента Международной тюркской академии Дархана Кыдырали.

«Мы неустанно в молитвах просим Аллаха дать Кыргызстану процветание и развитие, а также желаем мира и благоденствия всей исламской умме», — подчеркнул в поздравительном послании генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсеф Бен Ахмед Аль-Усеймин.