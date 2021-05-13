Президент Турции поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Орозо айт

Реджеп Тайип Эрдоган пожелал Садыру Жапарову здоровья и развития, а братскому кыргызскому народу — процветания и благоденствия.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента КР Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Орозо айт, сообщает пресс-служба главы Кыргызстана.
«Этот Священный праздник укрепляет чувства взаимовыручки, братства и толерантности. В текущем году пандемия продолжает оказывать негативное воздействие на Исламский мир, которому хочу пожелать возвращения стабильности и благоденствия», — говорится в тексте поздравительного послания.
Реджеп Тайип Эрдоган пожелал Садыру Жапарову здоровья и развития, а братскому кыргызскому народу — процветания и благоденствия.
Источник: Кабар
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