Президент Турции поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Орозо айт

Реджеп Тайип Эрдоган пожелал Садыру Жапарову здоровья и развития, а братскому кыргызскому народу — процветания и благоденствия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента КР Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Орозо айт, сообщает пресс-служба главы Кыргызстана.

«Этот Священный праздник укрепляет чувства взаимовыручки, братства и толерантности. В текущем году пандемия продолжает оказывать негативное воздействие на Исламский мир, которому хочу пожелать возвращения стабильности и благоденствия», — говорится в тексте поздравительного послания.

Реджеп Тайип Эрдоган пожелал Садыру Жапарову здоровья и развития, а братскому кыргызскому народу — процветания и благоденствия.

Источник: Кабар