Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с праздником Орозо айт

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 13 мая, поздравил кыргызстанцев с праздником Орозо айт.

Как сообщает пресс-служба президента КР, в поздравлении главы государства говорится:

«Дорогие кыргызстанцы!

Уважаемые мусульмане!

Поздравляю всех вас с праздником Орозо айт!

Орозо айт — это традиционный праздник благотворительности и радости, который отмечается нашим народом с давних времен. В этот день принято ходить к друг другу в гости, высказывая благие и добрые пожелания. Весь исламский мир отмечает этот день как символ милосердия и духовного очищения.

Учитывая сложившуюся в мире санитарно-эпидемиологическую ситуацию, а также в целях обеспечения безопасности граждан мы вынуждены были ввести некоторые ограничения. В священном месяце Рамазан наши граждане с большим пониманием отнеслись к данным мерам, тем самым они выразили свою глубокую веру в будущее государства. К сожалению, праздник Орозо айт также проходит в условиях определенных ограничений. Государство прилагает все усилия в борьбе против коронавирусной инфекции.

Кроме этого, в священный месяц Рамазан произошли события, угрожающие территориальной целостности и безопасности нашей страны. Возможно, это испытание веры и стойкости. Пусть будут услышаны все наши молитвы в этот священный месяц. Я уверен, что великодушие, смелость, мудрость и патриотизм нашего народа станут надежной опорой в таких тяжелых ситуациях.

Сегодня все наши молитвы, надежды и стремления должны быть направлены на установление мира и согласия.

Пусть Всевышний дарует каждому дому здоровье, мир, достаток и счастье.

С праздником Орозо айт!».