В Бишкеке в доме найдены две убитые женщины

В Бишкеке нашли тела двух убитых женщин.

Как сообщили агентству в пресс-службе УВД Свердловского района, сегодня, 12 мая, примерно в 11:25 в службу «102» поступило сообщение о том, что в частном доме возле пересечения проспекта Жибек Жолу и улицы Ибраимова обнаружены трупы двух женщин с признаками насильственной смерти.

Незамедлительно по адресу выехала следственно-оперативная группа УВД Свердловского района, а также руководство УВД, ГУВД г.Бишкек и СКМ МВД.

Отмечается, что по приезду на место происшествия в частном доме барачного типа были обнаружены трупы женского пола азиатской внешности с внешними признаками насильственной смерти.

Сотрудниками милиции были установлены личности трупов: А.А. 1958 года рождения и А.А. 1990 года рождения.

В данное время на месте работают следователи и оперативники, подробности будут позже.

Источник: Кабар