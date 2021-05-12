Подписаны указы о награждении многодетных матерей страны орденом «Баатыр эне» и медалью «Эне данкы»

Подписаны указы о награждении многодетных матерей страны орденом «Баатыр эне» и медалью «Эне данкы»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указы, согласно которым многодетные матери страны награждены орденом «Баатыр эне» и медалью «Эне данкы».

Так, в соответствии со статьями 9 и 12 Закона Кыргызской Республики «О государственных наградах и почетных званиях Кыргызской Республики» орденом «Баатыр эне» награждаются 819 женщин, имеющие и полноценно воспитывающие семерых и более детей, и медалью «Эне данкы» 516 женщин, имеющие и полноценно воспитывающие шестерых детей.