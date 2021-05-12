Онлайн видео : заседание депутатской комиссии по Кумтору

Ранее стало известно, что 17 мая депутаты Жогорку Кенеша соберутся на внеочередное заседание для обсуждения ситуации вокруг золоторудного месторождения «Кумтор».

Сегодня, 12 мая депутатская комиссия, созданная для проверки деятельности месторождения Кумтор, проводит свое заседание. Планируется принять заключение комиссии.

В состав комиссии от фракции СДПК вошли депутаты Омурбек Бакиров, Айнуру Алтыбаева, Рыскелди Момбеков, Саматбек Ибраев, от фракции «Республика – Ата-Журт» – Умбеталы Кыдыралиев, Абдыбек Дүйшалиев, Закир Шарапов, от фракции «Кыргызстан» – Урматбек Самаев, Замирбек Эсенаманов, от «Онугуу Прогресс» – Ныязбек Арзыбаев, от «Бир Бола» – Акылбек Жапаров, от «Ата Мекена» – Каныбек Иманалиев.

На днях Жогорку Кенеш принял законопроект, позволяющий кабинету министров вводить внешнее управление на месторождении Кумтор. Документ принят сразу в трех чтениях и отправлен на подпись президенту.

Ранее стало известно, что 17 мая депутаты Жогорку Кенеша соберутся на внеочередное заседание для обсуждения ситуации вокруг золоторудного месторождения «Кумтор». Отмечается, что в заседании примет участие и президент Садыр Жапаров.

Источник: Элгезит