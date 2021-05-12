С 17 мая в Бишкеке отключат горячую воду

В Бишкеке с 17 мая по 17 июня будет отключена горячая вода, сообщают в столичной мэрии.
По их данным, отключение связанно с профилактическими работами в целях обеспечения качественной и своевременной подготовки тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному сезону.
Соответствующее распоряжение подписал и.о. мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов.
Мэрия Бишкека приносит искренние извинения за предоставленные неудобства и просит с пониманием отнестись к проводимым работам.
Справочные телефоны, которые могут понадобиться:
КП «Бишкектеплоэнерго» обслуживает западную часть города: мкр. Джал, Газгородок, Военный городок и жилгородок Совмин: 0(312) 212906, 0701 777110 (WhatsApp).
Всех остальных потребителей горячей водой обеспечивает ОАО «Бишкектеплосеть»: 1980, (0312) 61-11-69.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!