С 17 мая в Бишкеке отключат горячую воду

В Бишкеке с 17 мая по 17 июня будет отключена горячая вода, сообщают в столичной мэрии.

По их данным, отключение связанно с профилактическими работами в целях обеспечения качественной и своевременной подготовки тепловых сетей и систем теплопотребления к отопительному сезону.

Соответствующее распоряжение подписал и.о. мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов.

Мэрия Бишкека приносит искренние извинения за предоставленные неудобства и просит с пониманием отнестись к проводимым работам.

Справочные телефоны, которые могут понадобиться:

КП «Бишкектеплоэнерго» обслуживает западную часть города: мкр. Джал, Газгородок, Военный городок и жилгородок Совмин: 0(312) 212906, 0701 777110 (WhatsApp).

Всех остальных потребителей горячей водой обеспечивает ОАО «Бишкектеплосеть»: 1980, (0312) 61-11-69.