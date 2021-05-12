В аэропорту «Манас» изменена схема прохождения погранконтроля

Для комфорта пассажиров была увеличена площадь аэровокзала.
ОАО «Международный аэропорт «Манас» сообщает об изменениях схемы движения пассажиров международных рейсов в аэровокзальном комплексе (АВК) аэропорта «Манас».
Уточняется, что с 4 мая 2021 года изменилась схема прохождения пограничного и таможенного контроля пассажиров в АВК аэропорта «Манас». Изменения касаются пассажиров международных рейсов.
Регистрация и сдача багажа, как и прежде, осуществляется на втором этаже АВК «Манас». Пограничный и таможенный контроль в настоящее время осуществляется на 3-м этаже в западном крыле аэропорта, в новом здании АВК-2.
Изменения связаны с завершением строительства здания и вводом в эксплуатацию АВК-2, в котором будут обслуживаться пассажиры международных рейсов.
Для комфорта пассажиров была увеличена площадь аэровокзала. Теперь она составляет 8,2 тыс. кв.м. Площадь нового трехэтажного здания АВК 2 - 4,5 тыс. кв.м. Площадь действующего сектора для международных рейсов (залы прилета и вылета) составляет почти 3,7 тыс. кв.м.
Источник: Кабар
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