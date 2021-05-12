С 1 января медики, заразившиеся COVID-19, будут получать по 75 тыс. сомов – Бейшеналиев

Министр отметил, что с 1 января 2021 года медработники, заразившиеся COVID-19, получат по 75 тыс. сомов.

Когда правительство в прошлом году присуждало компенсации медикам, заразившимся COVID-19 по 200 тыс. сомов, оно не знало, что их будет так много. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, в прошлом году никто не прогнозировал такое количество медиков-получателей компенсаций.

«Также в документе не были полностью прописаны все условия выплат компенсаций. При мне компенсации выплачены 1 тыс. 137 медработникам. Сейчас еще 217 медработников получат, как только средства поступят. Документы остальных 988 медработников на получение компенсаций отправляем в районы, потому что я еще 11 января издал постановление о том, что в районах образуются комиссии, которые проверят документы на соответствие по 10 пунктам», - сказал Бейшеналиев.

Министр отметил, что с 1 января 2021 года медработники, заразившиеся COVID-19, получат по 75 тыс. сомов.

«Остальные 980 медработников, которые ранее подавали документы, должны доказать, что они заразились на рабочем месте. Некоторые работники заявляют, что заразились на рабочем месте, принимая больных, а мы откуда знаем, может, она заразилась на тое. Еще один пришел, оказался водителем главного врача, он утверждает, что якобы заразился, когда перевозил врача. А такие случаи в документе не были прописаны и мы вернули ему его документы», - добавил министр.

Кроме того, министр сообщил, что врачи в красной зоне за сутки получают 3 тыс. сомов, медсестры - по 2,5 тыс., санитарки - по 2,2 тыс. сомов. «Эти выплаты помимо зарплаты. Сейчас наблюдается высокий спрос на работу в красной зоне. Средняя зарплата выходит примерно 70-75 тыс. сомов», - заявил глава Минздрава.

Источник: Кабар