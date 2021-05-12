Всемирный банк поддержал повышение тарифов на электроэнергию в Кыргызстане

Всемирный банк поддержал решение о поднятии тарифов на электроэнергию в Кыргызстане.

Об этом на встрече с журналистами сообщила вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде.

По ее словам, повышение тарифов на электроэнергию в Кыргызстане необходимо, потому что в стране самая низкая стоимость за электричество в регионе. Кроме того, Анна Бьерде отметила, что другой причиной является то, что действующие тарифы не покрывают затраты.

«Насколько я понимаю, покрытие затрат ниже. Только часть покрывается», - сказала она.

Вице-президент Всемирного банка сообщила, что низкие тарифы ведут к высокому потреблению, соответственно, это является неэффективным использованием электроэнергии.

«Люди, которые могут платить больше, потребляют больше. Низкие тарифы стимулируют повышение потребления», - добавила он.

Также Анна Бьерде считает положительным ребалансировку, которая позволяет осуществлять поддержку нуждающимся и ставит пороги, что не будет стимулировать к большему потреблению электроэнергии.

«Мы не хотели бы, чтоб увеличилось бремя бедности. Мы предложили помощь, чтобы изучить доходы для малоимущего населения. Мы поддерживаем реформу тарифов, потому что Кыргызстан имеет самый низкий тариф. А для того чтобы обеспечить устойчивость энергосектора, нужно поднять тарифы», - дополнила она.

Директор Всемирного банка по Центральной Азии Лилия Бурунчук добавила, что Кыргызстан имеет громадный потенциал по возобновляемым источникам энергии, однако для его развития сектор должен быть здоровым.

«На сегодня средства, которые могли бы поступить в бюджет и направляться в нужные русла, уходят в энергосектор. 40% долга страны ушло на энерносектр. Кроме того, более половины инфраструктуры изжило себя. Мы видим проблемы с качеством, с отключениями. Чем дальше - тем хуже. С повышением тарифов есть возможность инвестировать в этот сектор», - дополнила Бурунчук.

Источник: Кабар