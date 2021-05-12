"Северэлектро" приостанавливает выдачу разрешений на "трехфазки"
В целях рационального использования водно-энергетических ресурсов, а также соблюдения лимитов потребления электроэнергии, установленных Правительством КР с 12 мая 2021 года до 1 апреля 2022 года, ОАО "Северэлектро" приостанавливает прием и выдачу технических условий:
- на подключение трехфазных вводов бытовым потребителям;
- на увеличение разрешенной мощности бытовым потребителям.
Такие меры приняты для успешного прохождения предстоящего зимнего периода, а также для надежного, бесперебойного электроснабжения населения. ОАО "Северэлектро" делает все возможное, чтобы свет и тепло были в каждом доме и сегодня мы надеемся на Ваше понимание.
Пресс-служба ОАО "Северэлектро"
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