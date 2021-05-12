«У иностранных инвесторов чемоданное настроение. Многие подготовили план консервации предприятий»

В Горно-металлургическом профсоюзе обеспокоены ситуацией вокруг Кумтора

В данное время риск прекращения работ на Кумторе невысок, но инвестиционному климату Кыргызстана нанесен большой урон. Таким мнением с Vesti.kg поделился глава Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

- В данный момент все руководство Кумтора выехало за границу, вместе с ними покинули Кыргызстан все менеджеры среднего звена, - рассказал он. - Более того, с рудника спустили всех иностранных рабочих. Официально в компании такие меры связывают с пандемией, но всем понятно, что эти события связаны с действиями властей. Руководство компании просто переживает за безопасность своих сотрудников.

Таджибаев отметил, что даже в такой ситуации серьезно опасаться за то, что рудник может прекратить свою работу, пока не стоит.

- У нас есть свои специалисты, которые могут поддерживать жизнедеятельность Кумтора, - заверил он. - Тем более, что существует уголовная ответственность за остановку работы стратегически важного объекта, коим и является Кумтор. Однако инвестиционный климат в стране очень напряженный. Я связывался с руководителями крупных горнодобывающих компаний и инвесторами. И если ранее иностранные инвесторы были обеспокоены происходящим в стране, то сейчас начинается легкая паника. У бизнесменов чемоданное настроение. Некоторые руководители компаний сообщали о том, что у них готов план консервации предприятий и вывоза иностранных сотрудников из страны. Мы со своей стороны готовим обращение к руководству Кыргызстана о том, что надо немного сбавить давление на эту отрасль. Все ведь понимают, чего лишится наша республика, если инвесторы уйдут.

Между тем в самом Кумторе Vesti.kg не удалось получить информацию об отъезде руководства компании. По телефону, указанному на официальном сайте предприятия, ответили, что все сотрудники находятся на удаленной работе.

Поясним, вчера УВД Иссык-Кульской области сообщило о том, что досудебное производство по двум инцидентам, произошедшим в ЗАО “Кумтор Голд Компании”, продолжаются.

Напомним, 1 декабря 2019 года произошла резкая подвижка северного отвала в долине ручья Лысый. Двое сотрудников - машинист бульдозера Ж.Ж. и мастер горного отдела О.И. - считаются умершими. 15 февраля.2020 года на руднике ЗАО “Кумтор Голд Компании” при выполнении работ машинист экскаваторщик И.Ж. 1996 года рождения провалился вместе

с экскаватором в озеро Петрова.

«Данные факты зарегистрированы в АИС ЕРПП по статье 258 (Нарушение правил безопасности горных, строительных, взрывоопасных или иных работ) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, - сообщили в милиции. - 3 мая 2021 года прокуратура Иссык-Кульской области досудебное производство направила в Следственную службу УВД Иссык-Кульской области для проведения дополнительных следственных действий.

По указанным фактам для полного и объективного расследования в Следственную службу УВД Иссык-Кульской области для дачи показания были приглашены в качестве свидетелей Саймон Тан - директор по финансам ЗАО «Кумтор Голд Компании», Деон Баденхорст - президент ЗАО «Кумтор Голд Компании», Арипин Буман - директор по управлению системами поставок ЗАО «Кумтор Голд Компании».

Источник: vesti.kg