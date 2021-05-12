В Бишкеке на карантин закрыто 5 детсадов, у персонала выявлен COVID-19

В Бишкеке на карантин закрыто 5 муниципальных детских садов.

Об этом на брифинге сообщила главный специалист административного отдела управления образования мэрии Бишкека Чынара Исакова.

С ее слов, на балансе муниципалитета находится 89 детских дошкольных образовательных учреждений.

«В настоящее время, к сожалению, 5 детсадов были отправлены на карантин, COVID-19 был выявлен среди работников детсада. Всего на сегодня болеют 6 педагогов»,- сказала она.