В Бишкеке на карантин закрыто 5 детсадов, у персонала выявлен COVID-19

В Бишкеке на карантин закрыто 5 муниципальных детских садов.
Об этом на брифинге сообщила главный специалист административного отдела управления образования мэрии Бишкека Чынара Исакова.
С ее слов, на балансе муниципалитета находится 89 детских дошкольных образовательных учреждений.
«В настоящее время, к сожалению, 5 детсадов были отправлены на карантин, COVID-19 был выявлен среди работников детсада. Всего на сегодня болеют 6 педагогов»,- сказала она.
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