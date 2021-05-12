Горнодобывающая компания в Джалал-Абаде нанесла ущерб экологии на сумму более 100 млн сомов

Горнодобывающей компанией в Джалал-Абадской области нанесён ущерб экологии на сумму более 100 млн 307 тыс. сомов, сообщают в Генеральной прокуратуре КР.

По их данным, в ходе проверки прокуратурой Джалал-Абадской области установлено, что, несмотря на неуплату сельскохозяйственных потерь, горнодобывающей компанией ЗАО «Ч.З.», Чаткальским филиалом государственного учреждения «Кадастр» выдано временное свидетельство и предоставлен земельный участок площадью 726 га для осуществления производства.

При этом в нарушение норм, установленных постановлением правительства КР от 5 января 2016 года «Об утверждении нормативов стоимости возмещения потерь сельскохозяйственного производства и использования средств, поступающих в порядке их возмещения», указанным филиалом ГУ«Кадастр» произведены расчёты сельскохозяйственных потерь и упущенной выгоды на сумму 4 млн 624 тыс. 620 сомов.

Однако, согласно данным управления государственной инспекции по экологической и технической безопасности по Аксыйскому, Ала-Букинскому и Чаткальскому районам, реальные сельскохозяйственные потери и упущенная выгода составила 113 млн 739 тыс. 682 сомов.

Напомним, основываясь на Земельном Кодексе КР выплата суммы стоимости возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства производится недропользователем до выдачи правоудостоверяющих документов в порядке, установленном ПКР.

Так, в связи с этим прокуратурой области подан иск в суд о взыскании с ЗАО «Ч.З.» и Чаткальского филиала государственного учреждения «Кадастр» денежных средств в указанной сумме в солидарном порядке за несвоевременное возмещение потерь сельскохозяйственного производства.

Решением Чаткальского районного суда исковое заявление частично удовлетворено, принято решение о взыскании с вышеуказанных сторон 103 млн 307 тыс. сомов.