Верховный суд отменил приговоры в отношении брата Курманбека Бакиева

После апрельских событий 2010 года его также обвиняли в формировании незаконных вооруженных группировок.

Верховный суд Кыргызстана 27 апреля отменил приговоры Джалал-Абадского городского суда от 25 марта 2020 года и Джалал-Абадского областного суда от 10 декабря 2020 года в отношении Каныбека Бакиева, брата бывшего президента Курманбека Бакиева.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда 11 мая, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Джалал-Абадский городской суд «в связи с неполным исследованием материалов уголовного дела, допущенными процессуальными нарушениями, а также из-за несоответствия выводов судов с фактическими обстоятельствами».

«Кассационное представление прокуратуры было удовлетворено. Кассационная жалоба адвоката в защиту интересов Бакиева о полном его оправдании оставлена без удовлетворения», - сообщили в Верховном суде.

Согласно информации из открытых источников, Каныбек Бакиев был обвинен в злоупотреблении должностным положением. Джалал-Абадский городской суд 25 марта 2020 года приговорил его к 6 годам лишения свободы. 10 декабря 2020 года Джалал-Абадский областной суд изменил решение предыдущей инстанции, оштрафовав Бакиева на 4 млн сомов.

В 2005 году Каныбек Бакиев был главой села Ырыс в Сузакском районе. Позже документы о распределении земельных участков были признаны незаконными.

После апрельских событий 2010 года его также обвиняли в формировании незаконных вооруженных группировок.

Курманбек Бакиев пришел к власти 2005 году в результате мартовской революции, и был свержен во время апрельских событий 2010 года. Во время акции протеста против режима Курманбека Бакиева погибли 90 человек. В ходе беспорядков Бакиев с семьей покинул страну и получил убежище в Беларуси. Требования Кыргызстана о его экстрадиции не дали результатов.

Позже заочно Курманбека Бакиева приговорили к 30 годам лишения свободы, а его младшего брата, бывшего начальника Службы госохраны Жаныша Бакиева - к пожизненному сроку, сына Марата - к 30 годам лишения свободы. Младший сын Максим Бакиев был обвинен в ряде преступлений и приговорен к пожизненному заключению.

Источник: Азаттык