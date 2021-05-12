Минздрав: Международные эксперты вновь оказывают поддержку лабораториям в Кыргызстане

Кыргызстанским лабораториям будет передано 50 000 ПЦР-тестов и наборов для экстракции

В Бишкек вновь прибыла совместная медицинская миссия Берлинского университета Шарите, Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И. Марциновского и Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Германского общества по международному сотрудничеству), финансируемая Германией. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Профессор Дрекслер из Берлинского университета Шарите и профессор Лукашев, директор института имени Е.И. Марциновского, являются медицинскими руководителями миссии, которая состоит из семи человек.

Одно из основных направлений работы миссии заключается в обучении выявлению различных вариаций коронавируса в лабораториях Кыргызстана. С этой целью миссия сотрудничает в первую очередь с Национальной референс- лабораторией, которой будет оказана поддержка в области секвенирования и анализа коронавируса. Кроме того, сотрудники государственных лабораторий в Бишкеке и Оше пройдут обучение диагностике и биобезопасности.​

Помимо передачи технического опыта и знаний, кыргызстанским лабораториям будет передано 50 000 ПЦР-тестов и наборов для экстракции. Миссия также предоставит реагенты для секвенирования вариаций вируса для проведения необходимых тренингов.

В свою очередь Германия уже поставила в Кыргызстан кислородное оборудование, защитную одежду, расходные материалы для ПЦР-тестов и предметы гигиены. Отделение неотложной помощи больницы в Джалал-Абаде, финансируемое Германией, было введено в эксплуатацию досрочно в июле 2020 года для лечения пациентов c коронавирусной инфекцией.

В борьбе с пандемией коронавируса Германия полагается на многосторонних партнеров. В прошлом году Федеративная Республика увеличила свои взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) до 500 миллионов евро, или около 50 миллиардов сомов. В феврале 2021-го Германия предоставила Международной инициативе по вакцинации ACT-A, или COVAX, 1,5 миллиарда евро дополнительного финансирования для ее глобальной деятельности.

Германия также является одним из крупнейших в мире доноров Детского фонда ЮНИСЕФ, Международного фонда здравоохранения GFATM, Всемирного банка и Азиатского банка развития. Кроме того, Германия участвует в двустороннем сотрудничестве в области развития с Кыргызстаном в приоритетных областях здравоохранения и экономического развития.

Источник: vesti.kg